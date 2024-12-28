Через суд Минздрав Башкирии заставили возместить 15-летней девочке с диабетом траты на лекарства

В башкирском городе Стерлитамак семье через суд возместили расходы на лекарства. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
15-летняя девочке с сахарным диабетом необходимы препараты, которые она должна получать в льготном порядке. Однако лекарством ребенка не обеспечили, из-за чего ее мама два месяца покупала его сама.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с Министерства здравоохранения Башкирии потраченные деньги. Инстанция удовлетворила требования, и расходы семье возместили.
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