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Через суд Минздрав Башкирии заставили возместить 15-летней девочке с диабетом траты на лекарства

Минздрав Башкирии два месяца не предоставлял препараты девочке-диабетику.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамак семье через суд возместили расходы на лекарства. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

15-летняя девочке с сахарным диабетом необходимы препараты, которые она должна получать в льготном порядке. Однако лекарством ребенка не обеспечили, из-за чего ее мама два месяца покупала его сама.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с Министерства здравоохранения Башкирии потраченные деньги. Инстанция удовлетворила требования, и расходы семье возместили.

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