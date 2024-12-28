В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек — РИА Новости. Охотнадзор выслеживает пять амурских тигров, которые таскают собак в селах на юге Приморья, сообщает краевое Минприроды.
«В конце декабря в социальных сетях участились публикации на тему конфликтных ситуаций с амурскими тиграми на юге Приморского края: в населенных пунктах Приморский, Андреевка, Барабаш, Филипповка… В настоящее время действуют пять разрешений Росприроднадзора на отлов конфликтных особей амурского тигра на этой территории. Поиск ведут специалисты охотнадзора Приморского края при поддержке инспекторов охраны нацпарка “Земля леопарда”», — говорится в сообщении.
По данным министерства, на территории национального парка «Земля леопарда», расположенного в Хасанском округе и Надеждинском районе, обитает 58 амурских тигров и 129 дальневосточных леопардов. При этом территория является достаточно густонаселенной, и в результате число конфликтных ситуаций между человеком и амурским тигром возрастает, отмечают власти.
«В 2024 году зарегистрировано шесть сообщений о выходах амурских тигров на территорию поселка Приморский. Из них три в первом полугодии и три — в декабре (в том числе одно неподтвержденное)», — сообщает министерство.
На минувшей неделе на трассе в районе Врангеля Находкинского городского округа автомобиль насмерть сбил тигра, который выпрыгнул с обочины. Женщина-водитель госпитализирована. При этом с середины ноября во Врангеле охотнадзор выслеживал тигра, который таскал бездомных собак и выходил прямо к дороге, не боясь машин и людей. Уже после ДТП на территории местной промзоны вновь заметили тигра.
Как информирует Центр «Амурский тигр», специалисты провели экспертизу погибшего в ДТП хищника.
«Единственное, что можно озвучить: это не тот тигр, которого видели во Врангеле в ноябре. Мы сравнили рисунок из полос на теле погибшего животного и на тех видео, которые сняли очевидцы», — говорится в сообщении.
В краевом Минприроды РИА Новости уточнили, что группа охотнадзора мониторит ситуацию во Врангеле, в последние дни выходов тигра не было.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.