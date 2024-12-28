В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах

На минувшей неделе на трассе в районе Врангеля Находкинского городского округа автомобиль насмерть сбил тигра, который выпрыгнул с обочины. Женщина-водитель госпитализирована. При этом с середины ноября во Врангеле охотнадзор выслеживал тигра, который таскал бездомных собак и выходил прямо к дороге, не боясь машин и людей. Уже после ДТП на территории местной промзоны вновь заметили тигра.