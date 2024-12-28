В Копейске вандалы разрушили ледовый городок

Частично поврежден ледовый лабиринт. Сломаны фигуры Деда Мороза и Снегурочки, цифры «2025».
«Заявление в полицию уже подано. Нарушители выплатят денежный штраф и будут привлечены к административной ответственности», — прокомментировали в мэрии.
По распоряжению главы Копейска ледовый городок будет оперативно восстановлен.
Власти просят горожан не забираться на арт-объекты на центральной площади, в Парке Победы. «Декорации для этого не предназначены. Это травмоопасно. Фигуры скользкие, состоят из стеклопластика. Световые инсталляции работают от электричества», — говорят чиновники.