В Копейске вандалы разрушили ледовый городок

Власти просят горожан не забираться на арт-объекты на центральной площади, в Парке Победы. «Декорации для этого не предназначены. Это травмоопасно. Фигуры скользкие, состоят из стеклопластика. Световые инсталляции работают от электричества», — говорят чиновники.