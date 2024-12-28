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В Копейске вандалы разрушили ледовый городок

В поселке Вахрушево Копейского городского округа (Челябинская область) вандалы разрушили ледовый городок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Частично поврежден ледовый лабиринт. Сломаны фигуры Деда Мороза и Снегурочки, цифры «2025».

«Заявление в полицию уже подано. Нарушители выплатят денежный штраф и будут привлечены к административной ответственности», — прокомментировали в мэрии.

По распоряжению главы Копейска ледовый городок будет оперативно восстановлен.

Власти просят горожан не забираться на арт-объекты на центральной площади, в Парке Победы. «Декорации для этого не предназначены. Это травмоопасно. Фигуры скользкие, состоят из стеклопластика. Световые инсталляции работают от электричества», — говорят чиновники.