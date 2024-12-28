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Топ-5 новостей в Молдове 28 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 28 декабря 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 100% 765 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

1. В Молдове на три месяца отложили ограничение в расчетах кэшем: В новом году покупка автомобилей и недвижимости станет возможной только по безналичному расчету.

2. «Широкий жест» правительства не спасет жителей Молдовы от полного бессилия перед зверскими ценами на отопление и свет: Власти решили увеличить компенсации на 200 леев при росте тарифов на 30 процентов.

3. Холодно и уныло, никакого ощущения праздника: В Молдове резко потеплеет только к Новому году.

4. Плохая новость для гастарбайтеров Молдовы: Срок пребывания в России сократили в два раза.

5. Продавцы Центрального рынка Кишинева впервые за последние 4 года довольны продажами: «У нас улетает даже молдавский виноград за 75 леев, это почти четыре кило турецких помидоров!».

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