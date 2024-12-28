Топ-5 новостей в Молдове 28 декабря

1. В Молдове на три месяца отложили ограничение в расчетах кэшем: В новом году покупка автомобилей и недвижимости станет возможной только по безналичному расчету.
2. «Широкий жест» правительства не спасет жителей Молдовы от полного бессилия перед зверскими ценами на отопление и свет: Власти решили увеличить компенсации на 200 леев при росте тарифов на 30 процентов.
3. Холодно и уныло, никакого ощущения праздника: В Молдове резко потеплеет только к Новому году.
4. Плохая новость для гастарбайтеров Молдовы: Срок пребывания в России сократили в два раза.
5. Продавцы Центрального рынка Кишинева впервые за последние 4 года довольны продажами: «У нас улетает даже молдавский виноград за 75 леев, это почти четыре кило турецких помидоров!».