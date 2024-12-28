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Работа паромной переправы Ванино — Холмск через Татарский пролив возобновлена

Морские суда на линии между Хабаровским краем и Сахалином не работали четверо суток.

Спустя почти четверо суток возобновлена работа паромной переправы «Ванино — Холмск». Её пришлось приостанавливать из-за сильного циклона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Движение паромов между Хабаровским краем и Сахалинской областью приостановили в среду, 25 декабря, из-за мощного циклона, который обрушился на регион. В Татарском проливе синоптики отмечали штормовой ветер и сильные волны. Паромы пережидали стихию на материке.

Переправа не работала в течение четырех дней, движение паромов возобновили утром 28 декабря.