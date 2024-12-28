Работа паромной переправы Ванино — Холмск через Татарский пролив возобновлена

Движение паромов между Хабаровским краем и Сахалинской областью приостановили в среду, 25 декабря, из-за мощного циклона, который обрушился на регион. В Татарском проливе синоптики отмечали штормовой ветер и сильные волны. Паромы пережидали стихию на материке.