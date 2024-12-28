Единый часовой пояс: научные аспекты

Еще в 1930 году Казахстан как часть Советского Союза начал жить по «декретному времени» на один час вперед, к которому также добавили ежегодный переход на «летнее время». В результате у жителей страны возник «десинхроноз» — состояние, которое возникает при расхождении между режимом жизни человека и природным солнечным циклом. Реформа по изменению часового пояса направлена на исправление допущенного перекоса.