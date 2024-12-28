Жилой дом появится в Нагорном районе в Москве по программе реновации

Уточняется, что дом будет п-образной формы с одноэтажной пристройкой. Тамбуры, вестибюли, колясочные, комнаты консьержей и помещения для почтовых ящиков сделают сквозными для свободного доступа в жилые секции со стороны улицы и двора, который будет закрыт для автомобилей.