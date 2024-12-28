Жилой дом появится в Нагорном районе в Москве по программе реновации

«Проект предполагает строительство многоквартирного дома, состоящего из шести секций разной этажности, с изолированным двором. На первых этажах предусмотрены помещения общественного и коммерческого назначения», — сказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, слова которого приводятся на сайте.
Уточняется, что дом будет п-образной формы с одноэтажной пристройкой. Тамбуры, вестибюли, колясочные, комнаты консьержей и помещения для почтовых ящиков сделают сквозными для свободного доступа в жилые секции со стороны улицы и двора, который будет закрыт для автомобилей.
Между секциями будут расположены пешеходные проходы, а также проездная арка для специальной техники. Помимо этого, запланировано также строительство подземного паркинга с помещением, в котором будет находится уборочная техника.
Новостройка появится по адресу: Артековская улица, земельный участок 7/6.
Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.