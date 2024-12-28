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Сыгравшая в экранизации «Ромео и Джульетты» актриса Оливия Хасси умерла в 73 года

Британская актриса Оливия Хасси, прославившаяся ролью Джульетты в экранизации 1968 года «Ромео и Джульетта», скончалась на 74-м году жизни. Об этом 28 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter (THR).

«Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта тронули жизни всех, кто ее знал», — сказано в публикации в официальном аккаунте Хасси в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Хасси скончалась дома в окружении своих близких, сказано в публикации.

Актриса родилась в Аргентине в 1951 году. Ей было всего 15 лет, когда она вместе с британским актером Леонардом Уайтингом сыграла главные роли в фильме «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли, который принес актерам всемирную славу.

Экранизация была номинирована на премию «Оскар» за лучший фильм. Сама Хасси получила премию «Давид ди Донателло» и «Золотой глобус».