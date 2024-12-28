Сыгравшая в экранизации «Ромео и Джульетты» актриса Оливия Хасси умерла в 73 года

Актриса родилась в Аргентине в 1951 году. Ей было всего 15 лет, когда она вместе с британским актером Леонардом Уайтингом сыграла главные роли в фильме «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли, который принес актерам всемирную славу.