Ограничение движения продлили на двух участках улицы Баррикад Иркутска

В Иркутске по улице Баррикад продлили ограничение движения по двум участкам. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, проезд будет ограничен до 22:00 15 февраля.
— Данная мера будет действовать по улице Баррикад от Декабристов до Юлиуса Фучика и от Писарева до Черского, — поделились в администрации.
Напомним, на участке идут работы по возведению тепломагистрали. Строительство идет по плану и является одним из самых крупных проектов за последние полвека.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть микрорайонов Братска остались без отопления из-за коммунальной аварии.