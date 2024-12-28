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Ограничение движения продлили на двух участках улицы Баррикад Иркутска

Ограничение будет действовать до 15 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по улице Баррикад продлили ограничение движения по двум участкам. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, проезд будет ограничен до 22:00 15 февраля.

— Данная мера будет действовать по улице Баррикад от Декабристов до Юлиуса Фучика и от Писарева до Черского, — поделились в администрации.

Напомним, на участке идут работы по возведению тепломагистрали. Строительство идет по плану и является одним из самых крупных проектов за последние полвека.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть микрорайонов Братска остались без отопления из-за коммунальной аварии.