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Вифлеемский огонь прибыл в Омск

Все желающие могут прийти и взять частичку Вифлеемского огня себе домой и передать нуждающимся.

Источник: Комсомольская правда

26 декабря Омское отделение Братства православных следопытов доставило Вифлеемский огонь в резиденцию митрополита Дионисия.

Диана Кошекова, скаут-инструктор, и Никита Мельников, старший следопыт, вручили частицу Святыни архипастырю. Владыка Дионисий зажег лампады и провел встречу со скаутами, обсудив планы развития движения в 2025 году.

Фото: Ариадна Гурова.

После встречи скауты провезли Вифлеемский огонь по храмам города. В штаб-квартире Омских православных следопытов в храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» был отслужен благодарственный молебен.

Вифлеемский огонь будет гореть в храмах Омска до Рождества Христова. Желающие могут взять частичку огня домой или передать нуждающимся в заботе и внимании в преддверии праздника Рождества.