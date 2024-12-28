Вифлеемский огонь прибыл в Омск

26 декабря Омское отделение Братства православных следопытов доставило Вифлеемский огонь в резиденцию митрополита Дионисия.
Диана Кошекова, скаут-инструктор, и Никита Мельников, старший следопыт, вручили частицу Святыни архипастырю. Владыка Дионисий зажег лампады и провел встречу со скаутами, обсудив планы развития движения в 2025 году.
Фото: Ариадна Гурова.
После встречи скауты провезли Вифлеемский огонь по храмам города. В штаб-квартире Омских православных следопытов в храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» был отслужен благодарственный молебен.
Вифлеемский огонь будет гореть в храмах Омска до Рождества Христова. Желающие могут взять частичку огня домой или передать нуждающимся в заботе и внимании в преддверии праздника Рождества.