Губернатор рассказал о ходе реконструкции стадиона «Юность» в Перми

Напомним, на месте стадиона «Юность» возведут новый четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями. Новые трибуны спорткомплекса рассчитаны 1,6 тыс. человек. Также обновится открытая арена. Появятся дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. После заливки льда стадион будут использовать для занятий хоккеем и массового катания на коньках.