Губернатор рассказал о ходе реконструкции стадиона «Юность» в Перми

В Перми продолжается полная реконструкция стадиона «Юность». О ходе работ на спортивном объекте рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, на площадке уже готов каркас здания крытых трибун. Сейчас строители приступили к монтажу фасадов и витражей. Также рабочие монтируют внутренние инженерные системы, обустраивают систему хладоснабжения и бетонируют будущее ледовое поле.
Напомним, на месте стадиона «Юность» возведут новый четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями. Новые трибуны спорткомплекса рассчитаны 1,6 тыс. человек. Также обновится открытая арена. Появятся дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. После заливки льда стадион будут использовать для занятий хоккеем и массового катания на коньках.
Кроме того, на «Юности» появится новое искусственное покрытие — площадь поля составит 5,9 тыс. кв. метров. Спортивный овал задействуют для хоккея на траве, спортивного катания на роликах, бега и футбола. Все работы на объекте планируется завершить в следующем году.