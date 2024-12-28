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Микрорайон Владивостока замерзает, потому что некому чинить бесхозную тепловую станцию

В социальных сетях распространяют крик о помощи жителей жилых комплексов «Лесной квартал — 2» и Life во Владивостоке (микрорайон Второй Речки). Отключилась теплонасосная станция, которую, как заявляют жители, так и не передали на баланс муниципалитета, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В Единой диспетчерской службе утверждают, что ничем не могут помочь именно потому, что теплонасосная станция не передана сетевикам, по документам владельцем объекта является предыдущий застройщик ЖК Life — «Верно Пасифик Групп».

По информации МЦУ Владивостока, тепловики сегодня всё-таки проведут работы по наладке станции. Но жителей микрорайона возмужает, что новостройки сдают в эксплуатацию без нормальных коммуникаций и сопутствующей инфраструктуры:

«Вот оно, качество новостроек. Люди купили квартиры, многие в ипотеку как минимум на 20 лет, но вынуждены замерзать в своих домах! И никто не может насос починить?».

Также жители проблемных новостроек опасаются, что если тепловики за сегодняшний день не управятся, то в период новогодних каникул добиться от должностных лиц устранения аварии может стать ещё сложнее. Граждане надеются привлечь к проблеме внимание прокуратуры. Уже были инциденты, когда жилые комплексы сдавали в эксплуатацию без официального присоединения к электрическим сетям, прокуратура Владивостока и следователи выявили сеть мошеннических афер, реализованных в сговоре застройщиков, коммунальщиков и представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора.

ЖКХ