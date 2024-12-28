Микрорайон Владивостока замерзает, потому что некому чинить бесхозную тепловую станцию

В Единой диспетчерской службе утверждают, что ничем не могут помочь именно потому, что теплонасосная станция не передана сетевикам, по документам владельцем объекта является предыдущий застройщик ЖК Life — «Верно Пасифик Групп».
По информации МЦУ Владивостока, тепловики сегодня всё-таки проведут работы по наладке станции. Но жителей микрорайона возмужает, что новостройки сдают в эксплуатацию без нормальных коммуникаций и сопутствующей инфраструктуры:
«Вот оно, качество новостроек. Люди купили квартиры, многие в ипотеку как минимум на 20 лет, но вынуждены замерзать в своих домах! И никто не может насос починить?».
Также жители проблемных новостроек опасаются, что если тепловики за сегодняшний день не управятся, то в период новогодних каникул добиться от должностных лиц устранения аварии может стать ещё сложнее. Граждане надеются привлечь к проблеме внимание прокуратуры. Уже были инциденты, когда жилые комплексы сдавали в эксплуатацию без официального присоединения к электрическим сетям, прокуратура Владивостока и следователи выявили сеть мошеннических афер, реализованных в сговоре застройщиков, коммунальщиков и представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора.