Микрорайон Владивостока замерзает, потому что некому чинить бесхозную тепловую станцию

Также жители проблемных новостроек опасаются, что если тепловики за сегодняшний день не управятся, то в период новогодних каникул добиться от должностных лиц устранения аварии может стать ещё сложнее. Граждане надеются привлечь к проблеме внимание прокуратуры. Уже были инциденты, когда жилые комплексы сдавали в эксплуатацию без официального присоединения к электрическим сетям, прокуратура Владивостока и следователи выявили сеть мошеннических афер, реализованных в сговоре застройщиков, коммунальщиков и представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора.