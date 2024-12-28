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Каникулы начались у школьников в Казахстане

27 декабря 2024 года был последний учебный день второй четверти. С сегодняшнего дня у школьников начались зимние каникулы, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

В начале декабря в Министерстве просвещения Казахстана заявили, что зимние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

Для учеников первых классах будут введены дополнительные каникулы длительностью 7 дней с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.

По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы «Біртұтас тәрбие».

В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:

  • в рамках реализации проекта «Оқуға құштар мектеп» — внутришкольное мероприятие «Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз»;
  • театральные фестивали и постановки;
  • мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
  • уроки безопасности;
  • познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
  • спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
  • благотворительные акции и другие.

«После отдыха для учеников начнется третья, самая длинная четверть. По продолжительности она составит 10 учебных недель».

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