Жители Татарстана обязаны зарегистрировать собак в течение месяца

Пройти процедуру регистрации можно в государственных ветеринарных объединениях районов и городов, подведомственных ГУ ветеринарии Кабмина РТ. В тело собаки будет введено электронное устройство, которое содержит уникальный цифровой или буквенно-цифровой идентификационный номер. Информация о питомце и его владельце будет внесена в общую базу. Установку чипа необходимо будет оплатить.