Жители Татарстана обязаны зарегистрировать собак в течение месяца

Жители Татарстана обязаны зарегистрировать собаку в течение месяца. Речь идет о взрослой особи. Если же собака только родилась, пройти процедуру регистрации разрешается в течение трех месяцев. Соответствующее правило вступает в силу с 1 января 2025 года, постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Пройти процедуру регистрации можно в государственных ветеринарных объединениях районов и городов, подведомственных ГУ ветеринарии Кабмина РТ. В тело собаки будет введено электронное устройство, которое содержит уникальный цифровой или буквенно-цифровой идентификационный номер. Информация о питомце и его владельце будет внесена в общую базу. Установку чипа необходимо будет оплатить.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане ввели обязательную регистрацию собак.