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В Башкирии названы Топ-5 мест для отдыха в новогодние каникулы

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) назвала Топ-5 мест в Башкирии для отдыха зимой, в том числе в новогодние каникулы.

Лидером рейтинга, по мнению ВАРМСУ, является гора Малый Ямантау, расположенная в 180 километрах от Уфы. В переводе с башкирского означает «Злая гора».

На втором месте — гора Малиновая, в 280 километрах от Уфы. К слову, здесь проходили съёмки фильма «Вечный зов».

На третьем месте — родник Красный Ключ — самый мощный родник Европы, и Красные скалы, в 100 километрах от Уфы.

На четвертом месте расположилась гора Дунан-Суйган, что в 200 километрах от Уфы. Гора состоит из вулканогенных пород.

Замыкает Топ-5 лучших мест для отдыха зимой в республике — скала Мамбет — самая высокая в Башкирии. Она находится в 200 километрах от Уфы.

туризм и отдых