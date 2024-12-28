В Башкирии названы Топ-5 мест для отдыха в новогодние каникулы

Лидером рейтинга, по мнению ВАРМСУ, является гора Малый Ямантау, расположенная в 180 километрах от Уфы. В переводе с башкирского означает «Злая гора».
На втором месте — гора Малиновая, в 280 километрах от Уфы. К слову, здесь проходили съёмки фильма «Вечный зов».
На третьем месте — родник Красный Ключ — самый мощный родник Европы, и Красные скалы, в 100 километрах от Уфы.
На четвертом месте расположилась гора Дунан-Суйган, что в 200 километрах от Уфы. Гора состоит из вулканогенных пород.
Замыкает Топ-5 лучших мест для отдыха зимой в республике — скала Мамбет — самая высокая в Башкирии. Она находится в 200 километрах от Уфы.