Чубайс снизил сумму иска к фигурантам дела о краже его имущества на 5 млн рублей

Чубайс подал иск против компании, утверждая, что с него требуют завышенную сумму за дом. Компания, в свою очередь, заявила, что объект был ее инвестиционным проектом, в который вложено $50 млн, однако оказалась в долгах, и ее кредиторы подали иск на взыскание средств. Сучков предложил выкупить дом за $36 млн, но эксперты компании Knight Frank оценили его в $12,55 млн. Впоследствии дело было объединено с расследованием пропажи имущества из особняка. Защита утверждает, что кражи не было.