Новогоднее расписание опубликовали супермаркеты в Хабаровске

Не за горами Новый год и самые долгие каникулы. В первые дни января жители краевой столицы неизменно потчуют себя прошлогодним оливье и остатками с праздничного стола. На улицах царит заснеженный апокалипсис: редкие прохожие напоминают, скорее, заплутавших эктотипов. Но приходит время, когда запасы еды кончаются, и горожанам неизбежно приходится выйти навстречу приключениям — в ближайший супермаркет, чтобы восполнить запасы в осиротевших амбарах и холодильниках.
Памятуя о потребностях населения, клиентоориентированные воротилы продуктового бизнеса опубликовали на своих ресурсах расписание работы в новогодние праздники. Сердечко не может не теплеть от такой заботы. Кроме одной крупной сети, которой, похоже, не очень интересны чаяния покупателей. Мы не будем указывать пальцем, но намекнем на пятирублевую монетку в логотипе этой компании. Что касается остальных — с гордостью поделимся своей находкой.
«Самбери» опубликовал огромную таблицу с указанием городов и весей.
Филиал на Шкотова, 15 будет работать круглосуточно с 25 декабря по 2 января.
Филиал на Павла Морозова, 58 возьмет выходной 1 января. 31 декабря будет работать по укороченному графику: с 08.00 до 19.00. С 25 по 30 декабря, а также 2 января — до 22.00.
Филиал на улице Краснореченской, 92 будет отдыхать 1 января. Укороченный день 31 декабря — до 20.30. С 28 до 30 декабря супермаркет будет работать до 23.00, а 2 января до 22.00.
Филиал на Батуевской ветке, 20 с 28 по 30 декабря работает круглосуточно. 31 и 1 января — до 20.00, с 08.00 и 11.00 утра соответственно. 2 января продукты можно будет приобрести с 08.00 до 23.00.
Филиал на Ленинградской, 28 И неожиданно приятно удивил: в течение всех новогодних праздников, с 25 декабря по 2 января, супермаркет работает круглосуточно.
Аналогичного расписания решили придерживаться филиалы по адресу Суворова, 25, Краснореченская, 90 К3 и Дикопольцева, 47.
Филиал на Пионерской, 2 В будет снабжать людей провизией 24/7 только с 29 по 30 декабря. 31 декабря супермаркет работает до 21.00, 1 января — с 12.00 до 23.00. До 28 декабря, а также со 2 января филиал работает в стандартном режиме с 08.00 до 23.00.
Филиал на улице Окружной, 13А отличается завидной стабильностью: с 25 декабря по 2 января супермаркет будет работать с 08.00 до 22.00 без «флуктуаций».
Сотрудники филиала на улице Шкотова, 15 отдыхают 1 января. 31 декабря — сокращенный день, режим работы с 08.00 до 20.30. 28 декабря супермаркет работает с 08.00 до 23.00, а 2 января с 08.00 до 22.00.
Сеть магазинов «Реми» также была дружелюбна к клиентам.
Отдел маркетинга сети заранее позаботился об их благополучии покупателей в эти наполненные, хоть и праздничным, но все же стрессом, дни.
31 декабря магазины сети обещают работать до 21.00.
1 января рабочий день начнется позже, в 12.00, но закончится так же в 21.00.
Со 2 января супермаркеты начнут работу в обычном режиме, а круглосуточные магазины снова будут приветствовать ранних пташек с 07.00.
Сеть придомовых супермаркетов «Близкий» также отличилась стабильностью.
31 декабря почти все филиалы будут работать с 08.00 до 21.00. Кроме филиала на Двинской, 2 — он будет работать круглосуточно, и филиала на Карла Маркса, 92 — филиал супермаркета будет встречать покупателей уже с 07.00.
1 января все филиалы сети супермаркетов будут работать с 10.00 до 22.00. Кроме круглосуточного филиала на Двинской, 2 и филиала на Льва Толстого, 19 — последний в первый день нового года откроет свои двери в 11.00.
Сеть минимаркетов «Раз Два» оставит режим работы круглосуточных филиалов без изменений.
Минимаркеты, режим работы которых в обычные дни был с 07.00 до 22.00 и с 08.00 до 23.00 будут работать по следующему расписанию: 31 декабря — до 22:00, 1 января — с 10.00 до 22.00.
Филиалы в аэропорту 31 декабря будут работать до 20.00, 1 января — с 08.00 до 20.00.