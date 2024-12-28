Бортпроводников научат давать отпор дебоширам и террористам

Курс включает в себя создание единой информационной системы для совместной работы всех служб безопасности. Особое внимание будет уделено подготовке сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях, пишут «Известия».
В программе Минстроя отдельными строками прописаны требования к психофизиологическим качествам сотрудников сил транспортной безопасности. Это поможет российским авиакомпаниям соответствовать международным стандартам, повысить безопасность полетов и улучшить имидж отечественной авиации, который после введения санкций снизился до критического уровня, считают эксперты.