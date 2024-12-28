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Бортпроводников научат давать отпор дебоширам и террористам

Сотрудники авиакомпаний пройдут обучение по борьбе с нарушителями порядка и террористами. С марта 2025 года Минтранс запускает новую программу.

Курс включает в себя создание единой информационной системы для совместной работы всех служб безопасности. Особое внимание будет уделено подготовке сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях, пишут «Известия».

В программе Минстроя отдельными строками прописаны требования к психофизиологическим качествам сотрудников сил транспортной безопасности. Это поможет российским авиакомпаниям соответствовать международным стандартам, повысить безопасность полетов и улучшить имидж отечественной авиации, который после введения санкций снизился до критического уровня, считают эксперты.