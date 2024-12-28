На маршруты в Ленобласти с 2025 года выйдут полтысячи новых автобусов

В целом в число областных маршрутов в рамках реформы войдут 71 смежный межрегиональный маршрут, осуществляющий работу по регулируемому тарифу, а также 25 межмуниципальных. Помимо этого, у 12 маршрутов были скорректированы трассы движения. Кроме того, в Ленобласти сформировали пять новых маршрутов.