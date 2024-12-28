Север Хабаровского края просит улучшить связь

Жители крупного для дальнего севера Хабаровского края посёлка Нелькан составили коллективное обращение к оператору сотовой связи с просьбой расширить спутниковый канал. С недавних пор в поселения Аяно-Майского района пришёл формат 4G. При этом из-за очень немногочисленного населения, а также крайне дорогих услуг передачи данных через орбитальные спутники для телекоммуникационных компаний это было скорее социальным проектом, чем коммерчески выгодным делом, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы это понимаем. Но так вышло, что в более выгодной ситуации оказались жители меньших по численности населения поселений. В соседней Джигде, например, где живёт около пары сотен человек, мобильный интернет работает более стабильно. У нас же основными сервисами спокойно можно пользоваться только ночью, когда большинство жителей Нелькана спят и не выходят в сеть. Людей у нас живет порядка 800 человек. Имеющегося спутникового канала просто не хватает на всех. Потому-то мы и написали просьбу как-то технически расширить канал, может какое-то дополнительное оборудование поставить. Под этой просьбой уже подписались более 260 человек, — рассказала корреспонденту нашего издания предприниматель из Нелькана Антонина Пахомова.
Сейчас весь трафик из Охотского округа, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов идёт через спутник — этот вид связи самый дорогой. К тому же он очень зависит от погоды. А она на севере портится постоянно.
Кардинальным решением проблемы обеспечения надёжности связи является прокладка линий волоконно-оптической связи по земле. Сейчас эти три муниципалитета остаются в Хабаровском крае единственными, где нет ВОЛС.