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В Краснодаре более 14 улиц остались без света из-за аварии

Энергоавария произошла в Западном округе Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре более 14 улиц остались без света. Отключение произошло в Западном округе из-за аварии.

«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ. Отключена ТГ — 604 26 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Калинина, К. Маркса, Тургенева, Братьев Игнатова, Котовского, Севастопольской.

Временно обесточены улицы Северная, Головатого, Фрунзе, Чкалова, Гимназическая, Октябрьская, Рашпилевская, Бабушкина и другие.

На поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

ЖКХ