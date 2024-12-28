В Краснодаре более 14 улиц остались без света из-за аварии

В Краснодаре более 14 улиц остались без света. Отключение произошло в Западном округе из-за аварии.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ. Отключена ТГ — 604 26 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Калинина, К. Маркса, Тургенева, Братьев Игнатова, Котовского, Севастопольской.
Временно обесточены улицы Северная, Головатого, Фрунзе, Чкалова, Гимназическая, Октябрьская, Рашпилевская, Бабушкина и другие.
На поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.