Из Самары 28 декабря отправят гуманитарную помощь в Краснодарский край

В Самаре продолжается сбор вещей, необходимых волонтерам для борьбы с последствиями разлива мазута в Краснодарском крае. Уже сегодня, 28 декабря, гуманитарный груз из Самары отправят к месту ЧП. Сбор будет вестись до 16.00 на улице Коммунистической, 8 (территория ТТУ).