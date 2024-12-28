Из Самары 28 декабря отправят гуманитарную помощь в Краснодарский край

В Самаре продолжается сбор вещей, необходимых волонтерам для борьбы с последствиями разлива мазута в Краснодарском крае. Уже сегодня, 28 декабря, гуманитарный груз из Самары отправят к месту ЧП. Сбор будет вестись до 16.00 на улице Коммунистической, 8 (территория ТТУ).
— Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи Краснодарскому краю, — обратился к неравнодушным гражданам мэр Самары Иван Носков.
По словам главы города, власти осознанно не стали делать сбор денежных средств. Собирают только те вещи, которые нужны волонтерам для борьбы с последствиями ЧП: палатки, защитные костюмы, респираторы, одноразовую посуду, питьевую воду, моющие средства для удаления нефтепродуктов, шампуни для животных и многое другое.