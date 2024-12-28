Китайская иномарка наехала на «зебре» в Уфе на 11-летнюю девочку

Вчера днем, 27 декабря, в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась напротив дома № 43 по улице 50 лет СССР. Водитель Geely наехал на 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. После происшествия ребенка отвезли в больницу, после оказания медицинской помощи ее отпустили. По факту инцидента началось разбирательство.
В ГАИ призвали водителей при приближении к пешеходному переходу соблюдать предельную внимательность и снижать скорость. При повороте следует убедиться, что на дороге нет пешеходов, и лишь потом продолжать движение.
— Водитель транспортного средства обязан уступить переходящим дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения, в свою очередь, необходимо убедиться в том, что автомобиль остановился и только потом начинать переход проезжей части, — заявили в дорожной полиции.
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