Китайская иномарка наехала на «зебре» в Уфе на 11-летнюю девочку

Авария случилась напротив дома № 43 по улице 50 лет СССР. Водитель Geely наехал на 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. После происшествия ребенка отвезли в больницу, после оказания медицинской помощи ее отпустили. По факту инцидента началось разбирательство.