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Авиарейс Казань — Волгоград задержится после ограничения работы аэропорта

В город-герой вновь не прибудут вовремя самолеты из столицы Татарстана.

Источник: Depositphotos

В воздушной гавани республики не отправляют лайнеры на вылет.

Рейс EO 904 Казань — Волгоград приземлится в Гумраке с опозданием на 3 часа — в 14.15 вместо запланированных 11.00. Согласно информации на онлайн-табло, самолет в обратном направлении вылетит только в 15.00, а не в 12.10, как было указано ранее.

В аэропорту Казани ввели ограничения на работу. С 6.00 воздушная гавань не принимает самолеты на прилет и не выпускает на вылет. Подобное решение приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Напомним, накануне в аэропорту Волгограда задерживали рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга. Рано утром 27 декабря в воздушных гаванях города-героя и Астрахани вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.