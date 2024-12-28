Авиарейс Казань — Волгоград задержится после ограничения работы аэропорта

В воздушной гавани республики не отправляют лайнеры на вылет.
Рейс EO 904 Казань — Волгоград приземлится в Гумраке с опозданием на 3 часа — в 14.15 вместо запланированных 11.00. Согласно информации на онлайн-табло, самолет в обратном направлении вылетит только в 15.00, а не в 12.10, как было указано ранее.
В аэропорту Казани ввели ограничения на работу. С 6.00 воздушная гавань не принимает самолеты на прилет и не выпускает на вылет. Подобное решение приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Напомним, накануне в аэропорту Волгограда задерживали рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга. Рано утром 27 декабря в воздушных гаванях города-героя и Астрахани вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.