Авиарейс Казань — Волгоград задержится после ограничения работы аэропорта

Рейс EO 904 Казань — Волгоград приземлится в Гумраке с опозданием на 3 часа — в 14.15 вместо запланированных 11.00. Согласно информации на онлайн-табло, самолет в обратном направлении вылетит только в 15.00, а не в 12.10, как было указано ранее.