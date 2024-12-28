В Ростове жильцов аварийного дома на Нариманова выселяют через суд

Власти Ростова выселяют через суд из аварийного дома по Нариманова 44 семьи. Об сообщили на сайте городской администрации 27 декабря.
Согласно опубликованной информации, вопрос о расселении жильцов из аварийного дома решается в судебном порядке.
На конец октября Ростов выкупил у собственников порядка половины жилплощади. Общая сумма за квартиры составила порядка 107 миллионов рублей. Так, из 140 жилых помещений, удалось выкупить 88. Кроме того, 79 помещений выкуплено по соглашениям с собственниками, еще девять — на основании судебных решений.