В Ростове жильцов аварийного дома на Нариманова выселяют через суд

На конец октября Ростов выкупил у собственников порядка половины жилплощади. Общая сумма за квартиры составила порядка 107 миллионов рублей. Так, из 140 жилых помещений, удалось выкупить 88. Кроме того, 79 помещений выкуплено по соглашениям с собственниками, еще девять — на основании судебных решений.