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В Ростове жильцов аварийного дома на Нариманова выселяют через суд

В Ростове-на-Дону вопрос о расселении семей из аварийного дома решают через суд.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова выселяют через суд из аварийного дома по Нариманова 44 семьи. Об сообщили на сайте городской администрации 27 декабря.

Согласно опубликованной информации, вопрос о расселении жильцов из аварийного дома решается в судебном порядке.

На конец октября Ростов выкупил у собственников порядка половины жилплощади. Общая сумма за квартиры составила порядка 107 миллионов рублей. Так, из 140 жилых помещений, удалось выкупить 88. Кроме того, 79 помещений выкуплено по соглашениям с собственниками, еще девять — на основании судебных решений.

недвижимость