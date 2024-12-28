29 и 30 декабря уфимцев ждут на мясных ярмарках.

В Уфе 29 и 30 декабря состоятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет купить мясо и мясные изделия, овощи, мед и другие продукты напрямую от башкирских производителей. Об этом сообщили в мэрии башкирской столицы.