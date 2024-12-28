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29 и 30 декабря уфимцев ждут на мясных ярмарках

29 и 30 декабря уфимцев ждут на мясных ярмарках.

Источник: Башинформ

В Уфе 29 и 30 декабря состоятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет купить мясо и мясные изделия, овощи, мед и другие продукты напрямую от башкирских производителей. Об этом сообщили в мэрии башкирской столицы.

29 декабря ярмарочная торговля будет организована на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Таллинской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 20, а также возле парка «Волна», на площади имени Серго Орджоникидзе и перед Дворцом спорта.

30 декабря ярмарки продолжат свою работу. Исключение составит лишь площадка возле парка «Волна». Также в этот день ярмарочная торговля развернется на площади перед Дворцом молодежи.

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