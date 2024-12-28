Главные новости 28 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 декабря 2024 года.
Три региона России атаковали беспилотники ВСУ
В течение ночи средства ПВО сбили 56 украинских дронов над Ростовской, Белгородской и Воронежской областями. В Воронежской области обломки БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге. Движение поездов оперативно восстановили.
Посол рассказал об усилении НАТО для войны с Россией
Администрация Байдена поставит Киеву вооружение на $1,25 млрд
Администрация президента США Байдена обеспечит отправку вооружения на 1,25 млрд долларов на Украину в ближайшее время. В пакет военной помощи войдут боеприпасы зенитных ракетных комплексов NASAMS и HAWK. Как стало известно СМИ, о новой поставке Вашингтон объявит в последние дни декабря.
Премьер Словакии пригрозил перекрыть энергопоставки на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможном прекращении электроснабжения Украины в случае, если с 1 января 2025 года она перекроет подачу российского газа в европейские страны. По оценкам политика, решение Зеленского увеличит расходы ЕС на энергоносители на 120 млрд евро.
Турция примет участие в расследовании авиакатастрофы в Актау
Эксперты министерства транспорта Турции присоединятся к установлению причин крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане 25 декабря. Следственная группа прибыла в Баку. Эксперты займутся техническим и операционным анализом.