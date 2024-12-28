Умер бывший начальник нижегородского ГУВД Вячеслав Каныгин

В Нижнем Новгороде на 76-м году жизни умер бывший начальник областного ГУВД Вячеслав Каныгин. Об этом сообщил председатель регионального парламента Евгений Люлин в своем телеграм-канале.
Генерал-лейтенант милиции Вячеслав Каныгин проработал в органах внутренних дед 40 лет, прошел путь от рядового милиционера до начальника уголовного розыска. В девяностых ездил в командировки в горячие точки, где получил ранение.
В 1999 Вячеслав Иванович возглавил нижегородский главк МВД, затем, спустя четыре года, был назначен начальником Нижегородской академии МВД, которую возглавлял семь лет.
— Мы не были близкими друзьями, но стоило один раз с ним пообщаться, чтобы сразу понять, что перед тобой человек большого сердца — добрый, отзывчивый и справедливый, — написал Евгений Люлин.
Вячеслав Каныгин является заслуженным сотрудником органов внутренних дел России, был награжден орденом «За личное мужество».
Гражданская панихида состоится 30 декабря. Отпевать Вячеслава Каныгина будут в соборе Александра Невского на Стрелке, церемония начнется в 11.30.