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Главе Шелехова прокуратура «поставила на вид» за некачественный ремонт дорог

Глава Шелехова Алексей Тенигин получил представление прокуратуры об устранении недостатков, допущенных в ходе ремонта дороги не по ГОСТу.

Источник: ОНФ

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ремонт дороги вдоль магазина «Берёзка» в 3-м квартале Шелехова проводили по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги». В ноябре ОНФ обратился в прокуратуру с заявлением о том, что ремонт выполнен некачественно. На объекте побывали эксперты, которые подтвердили эти выводы ОНФ. Больше всего претензий было у ГАИ: отсутствие пешеходных переходов, важных дорожных знаков, ограничивающих пешеходных ограждений, нарушение правил установки знаков.

Прокуратура держит на контроле устранение недостатков.

Прокуратура