Главе Шелехова прокуратура «поставила на вид» за некачественный ремонт дорог

Ремонт дороги вдоль магазина «Берёзка» в 3-м квартале Шелехова проводили по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги». В ноябре ОНФ обратился в прокуратуру с заявлением о том, что ремонт выполнен некачественно. На объекте побывали эксперты, которые подтвердили эти выводы ОНФ. Больше всего претензий было у ГАИ: отсутствие пешеходных переходов, важных дорожных знаков, ограничивающих пешеходных ограждений, нарушение правил установки знаков.