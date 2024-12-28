Синоптики пообещали омичам мокрый снег и потепление до нуля в это воскресенье

Завтра в Омской области ожидается резкое потепление до нуля. На протяжении всего дня возможны осадки в виде мокрого снега. О том, какая будет погода в Омске 29 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на воскресенье температура воздуха будет в пределах −7…-12 градусов. При натекании облачности столбик термометра поднимется до −2 градусов. Ожидается мокрый снег. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Порывы ветра не превысят 13 м/с.
Днем температура воздуха составит −5…-10 градусов. В отдельных районах воздух прогреется до нуля. Порывы ветра будут в пределах 6−11 м/с.