В центре Самары 1 января пройдет «Забег обещаний»

Старт забега — в 12.00. Начнется он с точки на улице Шостаковича, 7. Протяженность дистанции составит 2025 метров. Участие в мероприятии бесплатное для всех. Тем, кто живет далеко от центра Самары, предлагают поучаствовать в «Забеге обещаний» в любой точке города и области, предварительно зарегистрировавшись на сайте и получив стартовый номер.