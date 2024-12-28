В центре Самары 1 января пройдет «Забег обещаний»

1 января в Самаре пройдет традиционный «Забег обещаний». В 2025 году его проведут уже в 10-й раз, и присоединиться к беговому мероприятию смогут все желающие.
— Регистрируйтесь на сайте, приходите 1 января на точку старта, напишите на нагрудном номере свое самое заветное желание и бегите навстречу его исполнению, — обращаются к самарцам в сообществе I Love Running Самара.
Старт забега — в 12.00. Начнется он с точки на улице Шостаковича, 7. Протяженность дистанции составит 2025 метров. Участие в мероприятии бесплатное для всех. Тем, кто живет далеко от центра Самары, предлагают поучаствовать в «Забеге обещаний» в любой точке города и области, предварительно зарегистрировавшись на сайте и получив стартовый номер.