В «Салават Купере» открыли крупнейшую поликлинику Казани

Поликлиника рассчитана на 50 тыс. человек взрослого населения и 15 тыс. детского. Медики участковых поликлиник, которые работали на территории ЖК и близлежащих районов, теперь будут трудиться в одном учреждении. В новой поликлинике также есть компьютерный томограф, три рентген-аппарата, эндоскопы. У каждого отделения свой вход, есть отдельный и для пациентов с температурой.