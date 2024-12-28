Еще одна выделенная полоса заработала в ТиНАО

«Мы запустили выделенную полосу в Новой Москве в районе Коммунарка. Ее протяженность — более двух километров. Всего в 2024 году запустили 33 “выделенки” общей протяженностью более 30 километров. Благодаря этому время в пути для пассажиров городского транспорта сокращается в среднем в два — четыре раза. Кроме того, выделенные полосы помогают снизить аварийность на дорогах в среднем на 25 процентов. В новом, 2025 году мы продолжим вводить новые “выделенки”, чтобы сделать поездки комфортнее для всех участников дорожного движения, как поручил Сергей Собянин», — добавил Максим Ликсутов.