Еще одна выделенная полоса заработала в ТиНАО

Москва активно развивает наземный городской транспорт. Так, на улице Александры Монаховой в Коммунарке вводится новая выделенная полоса длиной 2,2 километра, которая охватывает семь маршрутов. По будням пассажиры совершают на них около 34 тысяч поездок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы запустили выделенную полосу в Новой Москве в районе Коммунарка. Ее протяженность — более двух километров. Всего в 2024 году запустили 33 “выделенки” общей протяженностью более 30 километров. Благодаря этому время в пути для пассажиров городского транспорта сокращается в среднем в два — четыре раза. Кроме того, выделенные полосы помогают снизить аварийность на дорогах в среднем на 25 процентов. В новом, 2025 году мы продолжим вводить новые “выделенки”, чтобы сделать поездки комфортнее для всех участников дорожного движения, как поручил Сергей Собянин», — добавил Максим Ликсутов.
Новая выделенная полоса на улице Александры Монаховой охватит маршруты № 895, 895к, 967, 978, 983, С999, 1170. В результате от Фитаревской улицы до Проектируемого проезда № 7549 и обратно автобусы будут проезжать в три раза быстрее в самые востребованные часы. Таким образом, время в пути сократится с девяти до трех минут, а интервал движения составит две минуты.
В общей сложности с начала года в столице открыли 33 выделенные полосы. Они охватывают более 200 маршрутов, на которых пассажиры совершают свыше 980 тысяч поездок. Почти 13,5 километра таких полос запустили в октябре. Самый длинный участок выделенной полосы протяженностью 3,1 километра расположился на Рябиновой улице.
Больше всего маршрутов проходит по выделенным полосам на Планерной улице и Калужском шоссе. На каждой из таких полос работает 28 маршрутов.