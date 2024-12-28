За неделю в Башкирии снизилась стоимость гречки, макаронов и бананов

В Башкирии за неделю подешевели гречка, макароны и бананы. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 16 по 23 декабря гречневая крупа-ядрица подешевела на 1,48%. На этой неделе его средняя цена составила 50,33 рублей. Также жителям республики на 1,33% меньше придется отдать за макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (средняя цена — 79,77 рубля) и на 1,2% за бананы (154,51 рубля).
Однако на этой неделе на 6,37% подорожал килограмм моркови (средняя цена — 35,06 рубля), на 3,74% — столовой свеклы (41,88 рубля), на 3,71% — куриные яйца (98,73 рублей).
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