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За неделю в Башкирии снизилась стоимость гречки, макаронов и бананов

В Башкирии за неделю упали в цене гречка, макароны и бананы.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подешевели гречка, макароны и бананы. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 16 по 23 декабря гречневая крупа-ядрица подешевела на 1,48%. На этой неделе его средняя цена составила 50,33 рублей. Также жителям республики на 1,33% меньше придется отдать за макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (средняя цена — 79,77 рубля) и на 1,2% за бананы (154,51 рубля).

Однако на этой неделе на 6,37% подорожал килограмм моркови (средняя цена — 35,06 рубля), на 3,74% — столовой свеклы (41,88 рубля), на 3,71% — куриные яйца (98,73 рублей).

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