Свердловские больницы будут работать круглосуточно в Новый год

Приемные отделения и травмпункты будут работать без выходных, в поликлиниках прием организуют по специальному графику. Для оперативного информирования о часах работы медучреждений минздрав подготовил единую базу данных с актуальным графиком и телефонами кол-центров. Данные также доступны на сайтах больниц и их официальных страницах в соцсетях.