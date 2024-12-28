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Свердловские больницы будут работать круглосуточно в Новый год

Медицинские учреждения Свердловской области в новогодние праздники будут оказывать помощь пациентам круглосуточно. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Приемные отделения и травмпункты будут работать без выходных, в поликлиниках прием организуют по специальному графику. Для оперативного информирования о часах работы медучреждений минздрав подготовил единую базу данных с актуальным графиком и телефонами кол-центров. Данные также доступны на сайтах больниц и их официальных страницах в соцсетях.

В минздраве напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ, гриппа или другого респираторного заболевания обращайтесь в поликлинику по месту жительства (регистрации). В зависимости от тяжести состояния вызывайте участкового терапевта (для ребенка — педиатра) или неотложную помощь.

Скорая медицинская помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих экстренного вмешательства. Вызывайте бригаду строго по показаниям, чтобы врачи могли своевременно оказать помощь.

медицина