Волгоградский ЦПКиО встретит Новый год фестивалем, шоу, забегами и квизами

Как сообщает пресс-служба ЦКПиО, в последнее воскресенье уходящего года состоится фестиваль «Добро-елка». На главной сцене парка зрители смогут увидеть сказочное представление и поучаствовать в конкурсах, призовых соревнованиях и флешмобе Дедов Морозов. Изюминкой фестиваля станет появление Деда Мороза и Снегурочки на мотоциклах, а также возможность сфотографироваться с внедорожниками и увидеть авторские елки, созданные волгоградскими организациями и творческими коллективами.
31 декабря с 23.00 до 3.00 пройдет праздничная шоу-программа, где Дед Мороз и Снегурочка будут встречать Новый год с горожанами. В главную ночь года каток будет работать до 3.00.
Уже 1 января в 14.30 стартует первый в 2025 году парковый забег. Участникам необходимо принести елочку из любого материала и любого размера. Каждому участнику забега достанется небольшой сувенир, а победитель и обладатель лучшего костюма будут награждены медалями.
7 января в 10.00 пройдет «Рождественский забег» на дистанции 1 и 5 км. Чтобы создать праздничное настроение, организаторы предлагают участникам наряжаться в новогодние костюмы. Каждый получит шапочку и варежки.
С 2 по 8 января в парке будут проходить выступления творческих коллективов муниципальных учреждений культуры. Анимационные мероприятия запланированы с 14.00 до 17.00 на главной сцене.
3 и 4 января гостей Центрального парка приглашают на тематические квизы «Новогодний переполох» и «Музыкалити», которые начнутся в 18.00 на большом автодроме. Участникам предстоит вспомнить новогодние традиции, фильмы и песни.