Волгоградский ЦПКиО встретит Новый год фестивалем, шоу, забегами и квизами

Как сообщает пресс-служба ЦКПиО, в последнее воскресенье уходящего года состоится фестиваль «Добро-елка». На главной сцене парка зрители смогут увидеть сказочное представление и поучаствовать в конкурсах, призовых соревнованиях и флешмобе Дедов Морозов. Изюминкой фестиваля станет появление Деда Мороза и Снегурочки на мотоциклах, а также возможность сфотографироваться с внедорожниками и увидеть авторские елки, созданные волгоградскими организациями и творческими коллективами.