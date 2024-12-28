Отопление вернули в 638 домов Самары в ночь на 28 декабря

В Самаре восстановили подачу тепла в дома жителей Промышленного, Кировского и Советского районов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
«В 03:20 28 декабря 2024 года теплоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме», — отметили в оперативном ведомстве.
Напомним, теплоснабжение ограничили около шести часов вечера 27 декабря. В переулке Корсунский, 14 в Промышленном районе выявили утечку на трубопроводе. Накануне там стартовали работы по замене участка. На резервную схему подачи тепла перевели 638 жилых домов и 96 социально значимых объектов.
Дефект устранили ближе к десяти часам вечера. После этого теплоэнергетики приступили к заполнению системы и восстановлению штатной схемы отопления. Планировалось, что тепло в дома самарцев вернут к пяти часам утра, но справились почти на два часа раньше.
Сейчас персонал управляющих компаний проверяет параметры подачи тепла в домах. Там, где это необходимо, проводят регулировку оборудования и устраняют воздух из системы отопления зданий. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, все вопросы по отоплению самарцы могут направлять в справочную службу по телефону 8−800−700−18−46.