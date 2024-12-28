Отопление вернули в 638 домов Самары в ночь на 28 декабря

Сейчас персонал управляющих компаний проверяет параметры подачи тепла в домах. Там, где это необходимо, проводят регулировку оборудования и устраняют воздух из системы отопления зданий. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, все вопросы по отоплению самарцы могут направлять в справочную службу по телефону 8−800−700−18−46.