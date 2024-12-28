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Каток перед Театром-Театром в Перми откроется 30 декабря

Он станет центральной площадкой проведения фестиваля зимних видов спорта.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Открытие центрального катка перед Театром-Театром в Перми запланировано на 30 декабря в 18:00. В этом году на нем создана отдельная зона для катания детей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Каток у Театра-Театра станет площадкой проведения фестиваля зимних видов спорта. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу, а также турниры и спортивные праздники.

Посещение катка — бесплатное. Для выхода на лед необходимо будет предварительно зарегистрироваться на портале «Умный спорт». Вместимость катка — 100 человек.

31 декабря каток будет работать с 10:00 до 20:00, 1 января — с 14:00 до 21:00. Далее каток будет открыт для посещений с 10:00 до 22:00 часов, с пятницы по воскресенье — до 23:00 часов.