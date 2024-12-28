В Самаре переименуют три остановки общественного транспорта

В частности, в скором времени пассажирам автобусных маршрутов № 11, 61, 88 и 261 придется привыкать к новому названию остановки «ул. Первомайская» по Волжскому проспекту. Ее переименуют в «Самарский спортивный лицей».
Остановке «ул. Арцыбушевская» по ул. Полевой дадут более развернутое название: «улица Арцыбушевская, больница имени Пирогова». Изменения затронут автобусные маршруты № 24, 34, 41 и 46, а также трамвйные: № 3, 4, 5, 15, 18, 20, 20к и 22.
Из названия остановки «ТЦ Мега-Икеа» по Московскому шоссе (24 км) уберут слово «Икеа». Ведь этот магазин давно закрылся. Остановка будет называться «ТЦ Мега». Изменения затронут автобусные маршруты № 67 и 87.
Как пояснили в департаменте транспорта, основанием для поправок стало решение профильной комиссии. Сейчас ведомство собирает замечания и предложения.