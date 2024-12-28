«В праздники на 40% больше мусора»: «РОСТтех» напоминает красноярцам о правилах парковки и обращения с ТКО

Региональный оператор «РОСТтех» в преддверии новогодних каникул переходит на усиленный режим работы и призывает граждан соблюдать правила обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами) и аккуратно парковаться во дворах.
По статистике, именно в период новогодних каникул образуется на 40% больше отходов. Чтобы регоператор мог вовремя и беспрепятственно их вывозить, необходимо соблюдать следующие правила:
Не парковать автомобили вблизи контейнерных площадок и мусорокамер. В Новый год чаще всего собираются семьями и друзьями за одним столом, и среди припаркованных у дома автомобилей совсем не остается места для проезда маломаневренного мусоровоза. Поэтому все автовладельцы при парковке должны оценивать ситуацию и задавать себе вопрос: «А проедет ли к площадке мусоровоз?».
Крупногабаритные отходы (КГО) необходимо оставлять в специальных отсеках для этого вида мусора, а если их нет — оставлять на площадке, однако ни в коем случае такие отходы нельзя размещать в контейнере для ТКО. Крупногабаритные отходы вывозит регоператор. Строительные отходы от капремонта не являются ТКО и их вывоз не входит в обязанности регоператора. Их вывоз и утилизация должны производиться отдельно от ТКО. За незаконный выброс такого мусора гражданами предусмотрена административная ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ. Не создавайте пожароопасные ситуации: не выбрасывайте в контейнеры горячую золу, тлеющие угли, фейерверки.
Там, где существует нехватка контейнерного оборудования и недостаточная уборка дворников, региональным оператором установлен двухразовый вывоз. Однако важно не допускать запаркованности во въездах и возле контейнеров, чтобы не допустить ситуации, когда мусоровоз приехал, но не проехал, напоминает «РОСТтех».
Номер колл-центра регоператора «РОСТтех»:
31 декабря с 8:00 до 13:00; 1 января с 13:00 до 19:00; со 2 января в обычном режиме с 8:00 до 19:00.