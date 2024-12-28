«В праздники на 40% больше мусора»: «РОСТтех» напоминает красноярцам о правилах парковки и обращения с ТКО

Крупногабаритные отходы (КГО) необходимо оставлять в специальных отсеках для этого вида мусора, а если их нет — оставлять на площадке, однако ни в коем случае такие отходы нельзя размещать в контейнере для ТКО. Крупногабаритные отходы вывозит регоператор. Строительные отходы от капремонта не являются ТКО и их вывоз не входит в обязанности регоператора. Их вывоз и утилизация должны производиться отдельно от ТКО. За незаконный выброс такого мусора гражданами предусмотрена административная ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ. Не создавайте пожароопасные ситуации: не выбрасывайте в контейнеры горячую золу, тлеющие угли, фейерверки.