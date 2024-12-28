В мэрии Уфы назвали площадки, на которых можно пускать фейерверки

Такие места появились в каждом районе столицы. Так, в Октябрьском районе можно пускать пиротехнику на аллее между лайфстайл-центром «Башкирия» и улицей 50 лет СССР, на пересечении улиц Максима Рыльского и Набережная реки Уфы в микрорайоне Сипайлово, а также напротив ТЦ «Караван». В Орджоникидзевском районе — на площадках по улице Шота Руставели между Ладыгина и Российской, на парковке на спуске к СОК «Биатлон» и у фонтана «Танцующие журавли» на ГДК. В Калининском районе — на площадке по улице Александра Спивака, на площади перед ДК «Моторостроитель» и в сквере «Аленький цветочек».