В мэрии Уфы назвали площадки, на которых можно пускать фейерверки

Мэрия Уфы опубликовала список площадок, на которых разрешили запускать пиротехнику. Власти также напомнили о действующем в Башкирии с 27 декабря особом противопожарном режиме.
Ранее глава администрации города Ратмир Мавлиев поручил определиться с местами для запуска фейерверков.
Такие места появились в каждом районе столицы. Так, в Октябрьском районе можно пускать пиротехнику на аллее между лайфстайл-центром «Башкирия» и улицей 50 лет СССР, на пересечении улиц Максима Рыльского и Набережная реки Уфы в микрорайоне Сипайлово, а также напротив ТЦ «Караван». В Орджоникидзевском районе — на площадках по улице Шота Руставели между Ладыгина и Российской, на парковке на спуске к СОК «Биатлон» и у фонтана «Танцующие журавли» на ГДК. В Калининском районе — на площадке по улице Александра Спивака, на площади перед ДК «Моторостроитель» и в сквере «Аленький цветочек».
В Демском районе для этих целей отвели площадки в парке «Демский», напротив дома по улице Евгения Столярова и напротив озера Карьерное. В Кировском выделили пять площадок на пляже «Солнечный», набережной реки Белой (ниже Конгресс-холла), а также напротив домов по улицам Пугачева, 49, Академика Сулейманова, 10 и Айской, 16.
В Ленинском районе официально разрешили запускать пиротехнику на площадках у дома № 8 по улице Асхата Мирзагитова в ЖК «8 Марта» и у стадиона «Водник». В Советском районе можно прийти с фейерверками на площадку напротив дома № 12 по улице Владивостокской.
Управление пожарной охраны Уфы рекомендует горожанам и гостям города соблюдать установленные ограничения.
— В этом случае речь идет не только о штрафах, но и о жизнях и имуществе наших граждан, — прокомментировали в Управлении гражданской защиты столицы Башкирии.