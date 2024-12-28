Как воронежцам провести последние дни 2024 года

29 декабря.
Театр оперы и балета.
11:00, 18:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+
16:00 | Экскурсия «Волшебный мир театра» | 4−12+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
12:00 | Спектакль «Чук и Гек» | 6+
18:00 | Лирическая комедия «Не скажу» | 16+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+
Новый театр.
19:00 | Рождественское чудо господина Беккера | 5+
Воронежская филармония.
18:00 | «Когда часы двенадцать бьют…» Губернаторский эстрадно-духовой оркестр | 12+
Воронежский концертный зал.
11:00, 14:00, 16:30 | Детский спектакль «Звёздная сказка» | 0+
Театр «Кот».
12:00 | «Снежная королева» | 3+
16:00 | «Пушистый Новый год» | 3+
19:00 | «Кафе “Отчаяние”» | 16+
ДК Железнодорожников.
19:00 | Спектакль «Однажды вдруг любовь» | 12+
МТС Live Холл.
11:00, 14:00 | Шоу «Ёлка на воде» | 0+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
10:00 | Новогодняя программа «Завод Волшебства» | 0+
11:00 | Новогодняя программа «Волшебный цветок» | 0+
30 декабря.
Театр оперы и балета.
11:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+
18:00 | Новогодняя программа «Щелкунчик. Новогоднее чудо» | 6+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
12:00 | Спектакль «Чук и Гек» | 6+
19:00 | Лирическая комедия «Не скажу» | 16+
Никитинский театр.
14:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+
Воронежская филармония.
11:00 | Сказочные приключения на балу у Золушки. Новогоднее представление | 6+
19:00 | Барокко при свечах | 12+
Воронежский концертный зал.
11:00, 14:00 | Детский спектакль «Звёздная сказка» | 0+
19:00 | Праздничный новогодний концерт эстрадного хора FERMATA | 6+
Театр «Кот».
15:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
17:00 | «Снежная королева» | 3+
20:00 | «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
16:00 | Музейная программа «Рождественские приключения» | 0+
31 декабря.
Театр оперы и балета.
11:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+
17:00 | Новогодняя программа «Щелкунчик. Новогоднее чудо» «Щелкунчик» | 6+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
17:00 | Лирическая комедия «Не скажу» | 16+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+
Воронежская филармония.
11:00 | Сказочные приключения на балу у Золушки. Новогоднее представление | 6+
Воронежский концертный зал.
16:00 | «СимфоДискотека». Новогодний концерт | 6+
Театр «Кот».
11:00 | «Вредный спектакль» | 3+
13:00 | «Пушистый Новый год» | 3+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
10:00 | Новогодняя программа «Завод Волшебства» | 0+