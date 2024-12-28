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Как воронежцам провести последние дни 2024 года

О событиях города и области — в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

29 декабря.

Театр оперы и балета.

11:00, 18:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+

16:00 | Экскурсия «Волшебный мир театра» | 4−12+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

12:00 | Спектакль «Чук и Гек» | 6+

18:00 | Лирическая комедия «Не скажу» | 16+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+

Новый театр.

19:00 | Рождественское чудо господина Беккера | 5+

Воронежская филармония.

18:00 | «Когда часы двенадцать бьют…» Губернаторский эстрадно-духовой оркестр | 12+

Воронежский концертный зал.

11:00, 14:00, 16:30 | Детский спектакль «Звёздная сказка» | 0+

Театр «Кот».

12:00 | «Снежная королева» | 3+

16:00 | «Пушистый Новый год» | 3+

19:00 | «Кафе “Отчаяние”» | 16+

ДК Железнодорожников.

19:00 | Спектакль «Однажды вдруг любовь» | 12+

МТС Live Холл.

11:00, 14:00 | Шоу «Ёлка на воде» | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

10:00 | Новогодняя программа «Завод Волшебства» | 0+

11:00 | Новогодняя программа «Волшебный цветок» | 0+

30 декабря.

Театр оперы и балета.

11:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+

18:00 | Новогодняя программа «Щелкунчик. Новогоднее чудо» | 6+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

12:00 | Спектакль «Чук и Гек» | 6+

19:00 | Лирическая комедия «Не скажу» | 16+

Никитинский театр.

14:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+

Воронежская филармония.

11:00 | Сказочные приключения на балу у Золушки. Новогоднее представление | 6+

19:00 | Барокко при свечах | 12+

Воронежский концертный зал.

11:00, 14:00 | Детский спектакль «Звёздная сказка» | 0+

19:00 | Праздничный новогодний концерт эстрадного хора FERMATA | 6+

Театр «Кот».

15:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

17:00 | «Снежная королева» | 3+

20:00 | «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

16:00 | Музейная программа «Рождественские приключения» | 0+

31 декабря.

Театр оперы и балета.

11:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+

17:00 | Новогодняя программа «Щелкунчик. Новогоднее чудо» «Щелкунчик» | 6+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

17:00 | Лирическая комедия «Не скажу» | 16+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+

Воронежская филармония.

11:00 | Сказочные приключения на балу у Золушки. Новогоднее представление | 6+

Воронежский концертный зал.

16:00 | «СимфоДискотека». Новогодний концерт | 6+

Театр «Кот».

11:00 | «Вредный спектакль» | 3+

13:00 | «Пушистый Новый год» | 3+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

10:00 | Новогодняя программа «Завод Волшебства» | 0+

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