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Остался последний шанс затариться недорого продуктами местного производства в этом году: где в Кишиневе пройдут ярмарки

28 и 29 декабря во всех секторах столицы пройдут ярмарки.

Центр:

До 4 января на площади Великого национального собрания и в сквере у Театра оперы и балета проходит рождественская ярмарка.

В сквере у Кафедрального собора — ярмарка-продажа агропродовольственной и пчеловодческой продукции.

Ботаника:

Дачия, 21/1 (у Макдональдса), Дачия, 26 — рождественские ярмарки.

Буюканы:

На бул. Шт. чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия», пройдёт «Yard sale».

Чеканы:

Бул. Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру, сквер у Солнечного дерева и на ул. М. Садовяну, 42/6 (PORT MALL) — рождественская ярмарка.

Рышкановка:

Ул. Мирон Костин, 13/1 (возле сквера) — рождественская ярмарка.

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