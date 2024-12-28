Остался последний шанс затариться недорого продуктами местного производства в этом году: где в Кишиневе пройдут ярмарки

Центр:
До 4 января на площади Великого национального собрания и в сквере у Театра оперы и балета проходит рождественская ярмарка.
В сквере у Кафедрального собора — ярмарка-продажа агропродовольственной и пчеловодческой продукции.
Ботаника:
Дачия, 21/1 (у Макдональдса), Дачия, 26 — рождественские ярмарки.
Буюканы:
На бул. Шт. чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия», пройдёт «Yard sale».
Чеканы:
Бул. Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру, сквер у Солнечного дерева и на ул. М. Садовяну, 42/6 (PORT MALL) — рождественская ярмарка.
Рышкановка:
Ул. Мирон Костин, 13/1 (возле сквера) — рождественская ярмарка.