Классное чтение: самые яркие книги 2024 года

Когда все вокруг навязывают «успешный успех» и стратегии по улучшению себя, сложно оставаться безразличными. Но популярность мотивационной литературы постепенно снижается: люди начали от нее уставать. Вот и Алексей Соловьев пишет об «Эпохе выгорающих супергероев» и о том, что мы все чаще не справляемся, а завышенные ожидания приводят нас в тупик. Соловьев объясняет, почему в «одержимости эффективностью» нет ничего хорошего, как сверхусилия истощают наши жизненные силы и медленно, но верно ведут к депрессии. Вторая часть книги — это советы по самопомощи и психологические практики, а также адекватные пути выхода из бешеной гонки современных достигаторов. Если к концу года вы чувствуете, что ваши силы на нуле, то книга Алексея Соловьева поможет вам перезагрузиться за новогодние каникулы и выстроить грамотную жизненную стратегию на ближайшее время.