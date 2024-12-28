Классное чтение: самые яркие книги 2024 года

Уходящий год запомнится в литературной сфере не только скандалами (например, Союз писателей РФ обнаружил «деструктивные установки» в 60% детских книг) и разворотом на Восток (крупнейшую премию «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература» получила писательница корейского происхождения Ким Чухе за роман «Звери малой земли»), но также новыми авторами. Каталог в этом году пополнялся огромным количеством как художественных, так и нон-фикшен произведений. Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева специально для «Известий» выбрала шесть самых любопытных книг 2024 года, вышедших на русском языке.
«Эпоха выгорающих супергероев», Алексей Соловьев.
Издательство «Альпина Паблишер».
Фото: Альпина Паблишер.
Когда все вокруг навязывают «успешный успех» и стратегии по улучшению себя, сложно оставаться безразличными. Но популярность мотивационной литературы постепенно снижается: люди начали от нее уставать. Вот и Алексей Соловьев пишет об «Эпохе выгорающих супергероев» и о том, что мы все чаще не справляемся, а завышенные ожидания приводят нас в тупик. Соловьев объясняет, почему в «одержимости эффективностью» нет ничего хорошего, как сверхусилия истощают наши жизненные силы и медленно, но верно ведут к депрессии. Вторая часть книги — это советы по самопомощи и психологические практики, а также адекватные пути выхода из бешеной гонки современных достигаторов. Если к концу года вы чувствуете, что ваши силы на нуле, то книга Алексея Соловьева поможет вам перезагрузиться за новогодние каникулы и выстроить грамотную жизненную стратегию на ближайшее время.
«Йеллоуфейс» Ребекка Куанг.
Издательство Fanzon.
Фото: Fanzon.
О романе «Йеллоуфейс» американской писательницы китайского происхождения Ребекки Куанг говорили много — частично это было связано с локальным переводческим скандалом. Но если опустить тот факт, что Fanzon неидеально выполнил перевод на русский, надо признать — книга заслуживает того, чтобы ее прочитали. Во-первых, Куанг придумала динамичную и интересную историю литературного воровства (тут можно вспомнить множество вариаций на тему: от «Лестницы в небо» Джона Бойна и «Сюжета» Джин Корелиц до «Талантливого мистера Рипли» Патриции Хайсмит). Во-вторых, любопытно обыгрывается тема соперничества и зависти. В-третьих, Куанг обнажает изнанку издательского бизнеса и показывает, как создаются бестселлеры, какую важную роль сегодня играют социальные сети, как легко можно вознести автора на литературный олимп и с какой скоростью он может потерять всё. Злая, ироничная и честная книга о книжном закулисье от автора «Опиумной войны».
«О чем я молчала», Азар Нафиси.
Издательство «Лайвбук».
Фото: Лайвбук.
Представьте, что вы живете в Иране… Так могли бы начинаться мемуары Азар Нафиси, дочери бывшего мэра Тегерана. Два года назад, когда издательство «Лайвбук» перевело ее «Читая “Лолиту” в Тегеране», мы все погрузились в бытовые и политические проблемы Ирана, пытались понять, каково было членам подпольного литературного кружка в стране, жестко регламентировавшей свободу. И кем была для студентов Азар Нафиси — преподавательница, эмигрировавшая в США и вернувшаяся в родной Иран в 1979 году накануне Исламской революции.
«О чем я молчала. Мемуары блудной дочери» логически продолжает размышления писательницы о ее семье, о традициях, насаждаемых со всех сторон, и запретах, ставших частью привычного. Нафиси говорит об общем и частном, о политических потрясениях, свидетельницей которых она стала, и о том, возможно ли чувствовать себя свободной, невзирая ни на что. Она рассказывает, как государство табуирует личный и частный опыт, а еще много думает о собственных родителях. Отчасти это семейная драма: у писательницы авторитарная мать, пишущая свою собственную биографию и жонглирующая реальностью так, как ей заблагорассудится, и идеальный, добрый, сострадательный отец, в котором Азар видит спасение. И хотя действие происходит в Иране прошлого века, все мы с легкостью можем представить происходящее и разделить чувства главной героини.
«Мессалина. Распутство, клевета и интриги в императорском Риме», Онор Каргилл-Мартин.
Издательство «Альпина нон-фикшн».
Фото: Альпина нон-фикшн.
Если все ваши мысли о Древнем Риме, то обязательно обратите внимание на новинку от Онор Каргилл-Мартин «Мессалина». В этом исследовании не только много подробностей из личной жизни третьей жены императора Клавдия и того, как она попирала общественную мораль, но и важные факты о ее правлении и политической деятельности. На самом деле образ Мессалины куда более сложный, чем кажется непосвященному читателю. Каргилл-Мартин предлагает разобраться, какой же была эта женщина, кто из исследователей ее демонизировал и почему Мессалина — одна из самых недооцененных и таинственных фигур в древней истории.
«Оттолкнуться от паузы», Дарья Благова.
«Литрес».
Фото: Литрес.
Важный проект года для «Литрес», коллаборация с фондом «Подари жизнь» к их 18-летию. Молодая писательница Дарья Благова, автор романов «Южный ветер» и «Течения», специально пообщалась с подопечными фонда и создала семь трогательных рассказов о взаимопомощи, вере, надежде и любви. Героями каждой новеллы стали реальные люди — ребята, которые столкнулись с болезнью и смогли достойно выйти из этого жизненного испытания. А один рассказ — «Чайка расправила крылья» — посвящен памяти Дарины Алексеевой, подопечной фонда и волонтерки, помогавшей другим больным до последней минуты. У книги есть аудиоверсия, озвученная амбассадорами «Подари жизнь» Марком Тишманом, Еленой Летучей, Равшаной Курковой и Таисией Вилковой.
«Завет воды», Абрахам Вергезе.
Издательство «Фантом Пресс».
Фото: Фантом Пресс.
После прекрасного «Рассечения Стоуна» имя американского писателя и врача Абрахама Вергезе запомнилось книголюбам надолго. В новом романе «Завет воды» Вергезе демонстрирует, что не только прекрасно разбирается в профессии врача, но и обладает уникальным литературным стилем. По праву «Завет воды» можно назвать самой неожиданной и самой атмосферной книгой года. Вергезе переносит читателей в Южную Индию и рассказывает завораживающую историю, в которой есть место не только медицине, но и философии. Если вам нравятся семейные тайны и интриги, невероятный индийский колорит и медленное течение времени, то роман Вергезе скрасит ваши будни. А начинается всё с того, что 12-летнюю девочку выдают замуж за мужчину, который старше ее на целую жизнь.