Жестокие, зимние, твои: каким получился второй сезон «Игры в кальмара»

Второй сезон «Игры в кальмара» определенно заложник успеха первого. Тот стал не только самым популярным сериалом Netflix, но и глобальным феноменом — мир одержим «Игрой в кальмара». Режиссер проекта Хван Дон-хёк из-за стресса, вызванного высокими ожиданиями, даже лишился нескольких зубов на съемках. Но, несмотря на критику, затянутость и клиффхэнгер (мостик к заключительной части), второй сезон вновь станет сенсацией. Это более мрачная, более жестокая, но при этом и более философская история с большим количеством диалогов. «Игра в кальмара» не дает и, вероятно, не придумает никаких решений, но на фоне политического кризиса в Южной Корее смотрится еще более впечатляюще и злободневно. А на российских маркетплейсах к выходу второго сезона явно хорошо подготовились: сувениров с узнаваемыми значками за последние дни стало больше, хотя кажется, что все они сделаны еще во времена первой «Игры в кальмара». Чтобы два раза не вставать.