Жестокие, зимние, твои: каким получился второй сезон «Игры в кальмара»

— Структура, костюмы, обстановка и даже Fly Me to the Moon остаются прежними во втором сезоне. Характерное для шоу жестокое насилие, кровь и расчлененка тоже присутствуют, но ужасают нас совсем другие вещи, — отмечает кинокритик Variety Арамид Тинубу.