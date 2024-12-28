Жестокие, зимние, твои: каким получился второй сезон «Игры в кальмара»

Второй сезон корейского сериала «Игра в кальмара» — самого популярного и просматриваемого проекта Netflix вышел 26 декабря. И хотя в России стриминг недоступен, все семь новых эпизодов «Игры в кальмара» в официальном дубляже уже появились на Rutube. В первом сезоне 456 игроков боролись за 45,6 млрд вон в смертельных играх. Награду получил единственный выживший Сон Ги-хун. Он центральный герой и второго сезона, теперь уже пытающийся добраться до организаторов жестоких игр. Пресса вновь хвалит проект за провокационность и смелую попытку высказаться на беспокоящие современную Корею темы, но критики второй сезон отхватил больше. Проект ругают за вторичность, растянутость и незаконченность, вызванную тем, что он уже продлен на третий, заключительный сезон. Внимание: спойлеры!
Сон Ги-хун возвращается в игру.
Продолжение «Игры в кальмара» буквально начинается там, где закончился первый сезон. Сон Ги-хун, роль которого всё так же исполняет Ли Джон-джэ, — это, скорее, единственный выживший, а не победивший в смертельных играх. Главный герой собирается сесть в самолет, чтобы наконец-то встретиться со своей дочерью в США. Но прежде он видит знакомую визитку, звонит по указанному номеру и вновь оказывается втянутым в игру.
Три сериальных года спустя мы видим, что Сон Ги-хун использует выигрыш в размере 45,6 млрд вон, чтобы найти рекрутера игр и попасть в новый раунд. Так он планирует выйти на того, кто стоит за организацией смертельного турнира, и уничтожить его. Сон Ги-хун больше не тот повеса, которого мы помним по первому сезону. Он более мрачен, более грозен и одержим местью, что делает его… менее интересным!
Детектив Хван Чун-хо, который чудом выжил после выстрела брата и падения со скалы в воду в первом сезоне, во втором переквалифицировался в дорожного полицейского. Никто из его коллег не верит в рассказ о том, что простых людей заставляют до смерти играть в детские игры. Ожидаемо оба героя объединяют свои силы, чтобы вернуть Сон Ги-хуна к испытаниям и вычислить местонахождение зловещего острова. И так же ожидаемо их планы терпят фиаско: главный герой вновь оказывается в игре, но без связи со своим сообщником.
— Первые эпизоды следуют тактике затягивания. Учитывая, что это «Игра в кальмара», выглядит довольно обыденно. Есть сцены погони, автокатастрофы и перестрелки. Сатирический элемент заменен на поиск возможности отомстить. Это довольно развлекательно, но это приводит к неприятно кровожадному ощущению, желанию всех вернуться к соревнованиям с подсчетом тел. Учитывая, что последний эпизод очень похож на середину истории, которая продолжится финальным сезоном в следующем году, это затягивание неуместно, — пишет обозреватель The Guardian Ребекка Николсон.
Гораздо интереснее наблюдать за Сон Ги-хуном, когда он возвращается на остров, где снова становится Игроком 456. Теперь среди его сопартийцев мать и ее сын-игроман, бывшие морские пехотинцы, криптоинфлюенсер, беременная девушка, перебежчица из КНДР и рэпер, которого и в самом деле сыграл рэпер, бывший участник одной из самых популярных корейских групп Big Bang Чхве Сын-хён, более известный как T.O.P. Пожалуй, самый раздражающий персонаж в этой части.
Второй сезон стал более философским.
С новыми игроками на передний план выходят и новые проблемы. Среди них здравоохранение: медицина в республике качественная, но дорогостоящая. Поэтому беременная женщина должна зарабатывать на свои же роды. Сон Ги-хун, подобно пророку, пытается предупредить участников о приближающейся смерти, но ему либо не верят, либо видят в нем подсадную утку. Видимо, сказывается эпоха фейк-ньюс. Человеческая природа — еще одна из тем, над которой рефлексируют создатели «Игры в кальмара» во втором сезоне.
— Структура, костюмы, обстановка и даже Fly Me to the Moon остаются прежними во втором сезоне. Характерное для шоу жестокое насилие, кровь и расчлененка тоже присутствуют, но ужасают нас совсем другие вещи, — отмечает кинокритик Variety Арамид Тинубу.
При этом второй сезон позволяет зрителям взглянуть на игры из-за пределов арены. Мы чуть больше узнаем о жизни тех, кто скрывается под масками надзирателей. Злодеями оказываются не гении-сверхразумы, а самые обычные люди. Но кровь и предательства в этом сезоне ничто по сравнению со сценой раскола во мнениях, когда участники голосуют, стоит ли продолжать игру или выйти из нее. Люди снова выбирают деньги вместо жизни и добровольно поднимают руки, но в этом случае скорее протягивают их собственной смерти. Это больная тема, она работает на зрителя.
Второй сезон «Игры в кальмара» определенно заложник успеха первого. Тот стал не только самым популярным сериалом Netflix, но и глобальным феноменом — мир одержим «Игрой в кальмара». Режиссер проекта Хван Дон-хёк из-за стресса, вызванного высокими ожиданиями, даже лишился нескольких зубов на съемках. Но, несмотря на критику, затянутость и клиффхэнгер (мостик к заключительной части), второй сезон вновь станет сенсацией. Это более мрачная, более жестокая, но при этом и более философская история с большим количеством диалогов. «Игра в кальмара» не дает и, вероятно, не придумает никаких решений, но на фоне политического кризиса в Южной Корее смотрится еще более впечатляюще и злободневно. А на российских маркетплейсах к выходу второго сезона явно хорошо подготовились: сувениров с узнаваемыми значками за последние дни стало больше, хотя кажется, что все они сделаны еще во времена первой «Игры в кальмара». Чтобы два раза не вставать.