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На популярном горнолыжном курорте Башкирии ввели туристический налог

На популярном горнолыжном курорте Абзаково с января 2025 года вводят туристический налог. Такое решение принял Совет Абзаковского сельсовета Белорецкого района.

Источник: Башинформ

Ставка в первый год составит 1% от стоимости размещения в гостиницах, но не менее 100 рублей в сутки. К 2029 году поэтапно увеличится до 5%. Взимать налог будут с гостиниц, входящих в специализированный реестр квалифицированных средств размещения. Поступающие в бюджет средства от введения туристического налога должны быть направлены на развитие туризма.

Напомним, с нового года у муниципалитетов есть право вводить туристический налог на своем уровне. Такое решение уже приняли в Кумертау, Стерлитамаке, Учалах, Бирске, Белорецке, Белебее и Октябрьском.

туризм и отдых
налоги
экономика