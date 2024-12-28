На популярном горнолыжном курорте Башкирии ввели туристический налог

Ставка в первый год составит 1% от стоимости размещения в гостиницах, но не менее 100 рублей в сутки. К 2029 году поэтапно увеличится до 5%. Взимать налог будут с гостиниц, входящих в специализированный реестр квалифицированных средств размещения. Поступающие в бюджет средства от введения туристического налога должны быть направлены на развитие туризма.