В Алматы открылись праздничные юрты Аяз Ата

Мастера и ремесленники проведут мастер-классы для всей семьи, на которых гости смогут своими руками создавать уникальные новогодние игрушки. Станет возможным украшение деревянных ёлочных игрушек, оформление кружек яркими рисунками и декоративными элементами, создание музыкальных шкатулок и оживление гипсовых фигурок на новогоднюю тематику. Эти занятия позволят каждому почувствовать себя настоящим творцом и увезти с собой частичку праздника.