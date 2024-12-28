Боец из Тулуна Дмитрий Зайцев погиб на СВО

— Дмитрий родился в городе Тулуне и с ранних лет проявлял любовь к своей Родине. Он окончил 9 классов средней школы № 19, после чего в 1997 году завершил обучение в Тулунском совхоз-техникуме. Полученные знания и навыки стали основой его дальнейшей жизни, — поделились в администрации.