Часть парка «Москворецкий» привели в порядок

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка «Москворецкий». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В этом году реализовали масштабный проект по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка “Москворецкий”, мероприятия прошли на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, привели в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом», — отметил Петр Бирюков.
Работы не затрагивали заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. На нихтолько отремонтировали детские, спортивные площадки и места тихого отдыха.
В рамках проекта на набережной Москвы-реки на участке от Московской кольцевой автомобильной дороги до Строгинского моста проложили дорожки с разными типами покрытия, а также установили садово-парковую мебель и новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Кроме того, обновили три пляжа и их инфраструктуру, отремонтировали семь детских и столько же спортивных площадок. Гости парка могут заниматься на комплексах для воркаута и тренажерах с возможностью регулирования нагрузки, играть в настольный теннис и шахматы.
Около Большого и Малого Строгинских затонов привели в порядок парк 70-летия Битвы под Москвой, обустроили павильон администрации и обновили пять детских площадок. На берегу Малого Строгинского затона появилось четыре смотровые площадки в виде балконов.
Кроме того, на этом участке привели в порядок дорожки и три пляжа, обустроили две спортивные площадки, одна из которых превратилась в спорткластер, где можно поиграть впанна-футбол, настольный теннис, воркаут и волейбол. На второй площадке смонтировали комплексы для воркаута и установили тренажеры под навесом.