Часть парка «Москворецкий» привели в порядок

В рамках проекта на набережной Москвы-реки на участке от Московской кольцевой автомобильной дороги до Строгинского моста проложили дорожки с разными типами покрытия, а также установили садово-парковую мебель и новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Кроме того, обновили три пляжа и их инфраструктуру, отремонтировали семь детских и столько же спортивных площадок. Гости парка могут заниматься на комплексах для воркаута и тренажерах с возможностью регулирования нагрузки, играть в настольный теннис и шахматы.