Опубликована рецензия на второй сезон сериала «Игра в кальмара»

Второй сезон корейского сериала «Игра в кальмара» — самого популярного и просматриваемого проекта Netflix — вышел 26 декабря. Пресса похвалила продолжение сериала, при этом он получил значительное количество критики. «Известия» посмотрели новый сезон и рассказали о своих впечатлениях.
Продолжение «Игры в кальмара» буквально начинается там, где закончился первый сезон. В нем 456 игроков боролись за 45,6 млрд вон в смертельных играх. Награду получил единственный выживший Сон Ги-хун. Он центральный герой и второго сезона, теперь уже пытающийся добраться до организаторов жестоких игр.
Пресса вновь хвалит проект за провокационность и смелую попытку высказаться на беспокоящие современную Корею темы, но критики второй сезон отхватил больше. Проект ругают за вторичность, растянутость и незаконченность, вызванную тем, что он уже продлен на третий, заключительный сезон.
С новыми игроками на передний план выходят и новые проблемы. Среди них здравоохранение: медицина в республике качественная, но дорогостоящая. Поэтому беременная женщина должна зарабатывать на свои же роды.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Жестокие, зимние, твои: каким получился второй сезон «Игра в кальмара».