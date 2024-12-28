Опубликована рецензия на второй сезон сериала «Игра в кальмара»

Продолжение «Игры в кальмара» буквально начинается там, где закончился первый сезон. В нем 456 игроков боролись за 45,6 млрд вон в смертельных играх. Награду получил единственный выживший Сон Ги-хун. Он центральный герой и второго сезона, теперь уже пытающийся добраться до организаторов жестоких игр.